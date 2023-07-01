Единую площадку для заказчиков и поставщиков импортозамещающего оборудования ТЭК создадут в России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

Единую площадку для импортозамещения оборудования топливно-энергетического комплекса создадут в России. Она объединит заказчиков и производителей. Об этом шла речь на первом заседании федерального координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования под председательством вице-премьеров Александра Новака, Дениса Мантурова, в котором участвовал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Для развития российского нефтегазового машиностроения определены семь приоритетных высокотехнологичных направлений. По каждому из них создаются экспертные рабочие группы и назначаются кураторы. Далее в формате дорожной карты будут определены производители и перечень мероприятий по обеспечению серийного выпуска оборудования. Таким образом, мы объединим на одной площадке куратора, заказчика и исполнителя",- пояснил принцип планируемой работы заместитель председателя правительства России, глава Минпромторга Денис Мантуров.

За девять лет с ввода санкций отечественные предприятия нарастили компетенции в области производства оборудования для геологоразведки, бурения, работы с трудноизвлекаемыми запасами нефти и оснащения СПГ-заводов. В Тюменской области сделали акцент на развитии собственных импортонезависимых продуктов и технологий, выстроили альтернативные кооперационные цепочки.

"Эффективно работает Нефтегазовый кластер. Его ключевая цель — в разрешении высокотехнологичных задач предприятий ТЭК, поиске технологических решений по критическим номенклатурам для замещения в нефтегазовой отрасли", - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В рамках Нефтегазового кластера всего за два года было разработано и подано на рассмотрение около 200 технологических проектов для нефтегазовых компаний, 15 из них уже проходят опытно-промышленные испытания, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.