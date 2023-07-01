В Тюмени разработают приложение для знакомств на основе ИИ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приложение для знакомств Date, основанное на использовании искусственного интеллекта, разработают тюменские студенты. На его создание руководитель проекта Анастасия Березина выиграла в третьей очереди конкурса "Студенческий стартап" 1 млн рублей.

"Разработкой решили заняться, потому что изначально увидели в этом перспективу. Такие зарубежные приложения, как Badoo и Tinder, сначала отменили платную подписку, а после ушли с российского рынка, поэтому мы поняли, что стоит оформить заявку на грант. Наш сервис - это импортозамещение Tinder, это именно то, на что мы нацелены", – сообщила корреспонденту "Тюменской линии" руководитель стартапа Анастасия Березина.

Некоторые функции, такие, как суперлайки, позволяющие выразить особое отношение к человеку и повысить шансы на взаимную симпатию, планируется сделать в тюменском сервисе аналогичными с Tinder. Однако будут и новые опции. Искусственный интеллект проведет автоматический поиск подходящих партнеров на основе предпочтений пользователя. Также его функционал включает генерацию портрета человека на основании его профиля в социальных сетях, анализ его данных и поведения для предоставления более точных рекомендаций, возможность оценить совпадения интересов.

ИИ поможет и в начале разговора. К примеру, когда пользователь не знает, что ответить на сообщение или не понимает, с чего начать диалог.

"Бот предложит варианты ответа на сообщение. Стоит отметить, что сервис не предоставит готовые ответы, а выдаст темы, на которые уже можно самостоятельно продолжить диалог. Помимо этого, будет проходить проверка на фейкфото за счет фотографий с паспорта. В будущем хотим подключиться к базам и существующим системам, которые способны анализировать такие снимки", - пояснила руководитель проекта.

| Фото: предоставлено Анастасией Березиной | Фото: предоставлено Анастасией Березиной

Полноценный запуск приложения намечен через год. Авторы собираются внедрить в него как бесплатные, так и платные расширенные функции.

"Проектом заняты четыре человека, все студенты. Также мы будем сотрудничать со стартап-студией Тюменского индустриального университета. Там есть опытные наставники, которые смогут оказать нам поддержку, как информационную, так и материальную. Также сейчас мы активно набираем команду узких специалистов для разработки. Большая часть гранта как раз пойдет на оплату их труда, только малая - на покупку и поддержку сервера", - отметила победительница конкурса.

Авторы ждут project managment, front-end и back-end разработчиков, смм и других. Отправить заявку можно по ссылке. Кандидатуры будут рассматриваться до сентября включительно.

Напомним, 20 студентов вузов Тюменской области признаны победителями третьей очереди конкурса "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Основная часть бизнес-проектов тюменцев связана с цифровыми технологиями, новым оборудованием и креативными индустриями.

Виктория Макарова