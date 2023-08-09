Тюменский производитель стеклотары отремонтировал печь с применением отечественных комплектующих

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отечественные материалы и комплектующие использовали во время ремонта стекловаренной печи № 1 завода "Стеклотех" под Тюменью. Ее полностью разобрали и построили новую. Высота ключевого для производства объекта – 14 м, длина - 20 м, а ширина - 10 м. Его уже готовят к запуску – за две недели температуру в печи доведут до 1 тыс. 550 градусов – при таких показателях происходит плавление шихты – смеси материалов для стекловарения. Производительность и выпуск готовой продукции увеличится почти на 30 %.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный технолог завода "Стеклотех" Виктор Стефанов, на сам ремонт ушло 1,5 месяца, 2,2 тыс. тонны огнеупорных кирпичей и 130 тонн металлоконструкций. Часть средств на новый проект выделил Фонд развития промышленности.

"Печь на ремонт мы поставили 19 июня. Произвели полностью разбор кладки кирпичей и металлоконструкций. Завершили новую кладку огнеупора 4 августа. Печь выложена по новому проекту, это позволит нам снимать стекломассы 200 тонн в сутки, что увеличит производительность и выпуск готовой продукции почти на 30 процентов", - уточнил главный технолог.

Он пояснил, что часть кирпичей закупили у российских производителей огнеупоров из Подольска, Боровичей и Сухоложска. Еще некоторое - в Китае, где выпускают определенный тип такого материала. Кроме того, в новой печи использовано и отечественное технологическое оборудование: система автоматики, загрузчики шихты, газосмесительная станция, вентиляция, система охлаждения бассейна печи, воздуховоды.

"С пятого августа печь находится на выводке - медленном нагреве. Это позволит довести ее до рабочей температуры – 1 тысячи 550 градусов. В этот период производится нагрев печи, а потом наварка стекломассы. Для этого в печь засыпят более 360 тонн стеклобоя. Только после этого загрузят шихту. Окончание работ по запуску планируется на 19 августа. Мы уже должны дать стекломассу и с 20 августа будем делать пробный запуск стеклоформующих машин", - уточнил Виктор Стефанов.

Со временем отремонтируют и вторую печь. Работы запланированы на 2026 г.

Отметим, выпуск стеклотары на заводе "Стеклотех" в п. Богандинский начался 12 лет назад. В минуту выпускается 700 бутылок, а производственная мощность рассчитана на 300 млн стеклотары в год. Предприятие переходит на российское программное обеспечение и расходные материалы. Уникальным для Тюменской области специальностям обучают в собственном учебном центре. На предприятии трудятся 380 человек.

Оксана Корнеенкова