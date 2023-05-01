На российское ПО и расходные материалы переходит тюменский завод "Стеклотех"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На российское программное обеспечение и расходные материалы переходит завод "Стеклотех" в Тюменском районе. Производство укомплектовано иностранной техникой, поэтому вопрос импортозамещения в условиях новой экономической реальности обозначился очень остро. Но если по маслам нашли российские аналоги, которые не уступают в качестве импортным, то с оборудованием дела обстоят сложнее.

"К сожалению, полностью уйти от импорта так быстро мы не можем. Это связано с тем, что оборудование для стекольной промышленности в России давно уже не производится. Все, что мы можем заменить своими силами, делают наши специалисты. У нас прекрасный цех по реставрации формокомплектов. Мы добавляем им станки, они стараются делать больше аналогов импортных деталей сами. Переходим на российский софт, думаю, что за ним будущее", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" генеральный директор завода "Стеклотех" Елена Острягина.

Впрочем, поставщиков высокотехнологичного оборудования находят в дружественных странах. Так, комплектующие для ключевого оборудования – стекловаренной печи номер один – из Китая. А качественные масла в замену европейским покупают у отечественных производителей.

"По сырью мы не зависим от зарубежных поставок. Исходные материалы стекловарения - песок кварцевый, сода, доломит, шпат, сульфат и краситель - поступают из Челябинской, Свердловской областей, Башкирии. Из Тюменской области мы получаем стеклобой с мусоросортировочного завода. Оборудование в нашем цехе также отечественное. Все поставляется вовремя, проблем нет", - пояснил начальник цеха приготовления шихты Марат Баддагов.

Отметим, что предприятие работает в Тюменском районе уже 12 лет. На заводе в этом году проведут ремонт стекловаренной печи, это вместе с обновлением технологии одной из производственных линий позволит увеличить выпуск продукции от 10 до 20 %.

Оксана Корнеенкова