Тюменский мини-трактор на электричестве "Ермак" испытывают на благоустройстве в Туле

| Фото: скриншот видео из ТГ-канала Тюменского технопарка | Фото: скриншот видео из ТГ-канала Тюменского технопарка

Тюменский мини-трактор на электричестве "Ермак" испытывают на благоустройстве в Туле. Разработчик – компания "Ермак Индастриз" в ближайшее время поставит опытные модели в Москву и Орел. Он полностью собран из отечественных комплектующих, при этом дешевле, функциональнее и экологичнее иностранных аналогов на бензине и дизеле.

Как рассказал руководитель проекта компании – резидента Тюменского технопарка "Ермак Индастриз" Илья Анисимов, тест-драйв завершится 15 июня.

"Мы уже по месту организовали доработку. Вносим изменения в конструкцию и будем выпускать уже доработанную модель. Тест-драйв продлится до 15 июня. Предварительный объем поставок обговаривали. Но пока об этом рано говорить", - отметил руководитель.

В Туле тюменскую новинку оценивают внимательно. В числе преимуществ отмечают импортозамещение. Такой мини-трактор может заменить иностранные шумные аналоги на дизеле. Ведь "Ермак" работает на электричестве и значит, не оказывает большого влияния на экологию.

Еще один плюс – компактный размер и универсальность. Он может использоваться для уборки улиц, парков и скверов зимой и летом, а также для перевозки грузов. На него устанавливается любое навесное оборудование. В варианте для Тулы – это кузов на 600 кг, дорожная щетка на 1,5 м тротуара. Также техника имеет емкость для полива, мощный аппарат высокого давления, электрический сучкорез. Стоимость такой модели - 2,5 млн рублей.

В компании отметили, что по предложению муниципалитета дополнят функции поливом во время подметания, а также увеличат продолжительность работы мини-трактора до подзарядки батареи.

Оксана Корнеенкова