Шоковую заморозку использует для сохранения полезных свойств ягод производитель под Тюменью

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

Шоковую заморозку использует для сохранения полезных свойств ягод компания "Ягоды плюс" на своем производстве в индустриальном парке "Боровский". На предприятии сейчас перерабатывают черную смородину от отечественных производителей. Впрочем, российское здесь не только сырье, но и оборудование.

Процесс шоковой заморозки и оборудование журналистам региональных СМИ представил главный инженер "Ягоды плюс" Олег Бояринов во время пресс-тура к 100-летию Тюменского района.

"Все происходит при температуре минус 32 градуса. Сейчас перерабатывается смородина. При прохождении через камеру шоковой заморозки ягода замерзает и попадает на фасовку в холодильник. При этом используем наше отечественное оборудование", - рассказал главный инженер.

Такой подход позволяет исключить или уменьшить простои при аварийных ситуациях. Импортозамещение является стратегией предприятия. Поэтому здесь используют и ключевое оборудование от российских производителей, и осуществляют переход на отечественное сырье. Смородина – из Башкортостана, а клюва – из Вагайского района, либо из Нижневартовского. Последнюю, кстати уже подготовили к фасовке и поставке в районы Тюменской области, Югры и Ямала.

"Начнется осень, и мы по традиции выедем на регулярные ярмарки по всей большой Тюменской области вплоть до Нового Уренгоя", - пояснил Олег Бояринов.

Клюкву и бруснику тюменцы покупают килограммами, а вот на севере Тюменской области предпочитают клубнику, голубику и смородину.

На предприятии готовятся к приемке урожая. В сентябре начнется сезон сбора белых грибов. А вот яблок от тюменских дачников, продукцию которых тоже принимают в переработку, в этом году будет не большое количество. Сказалась неблагоприятная погода в июне, когда во время цветения прошел мороз, а потом стояла жара без дождей, уточнил главный инженер.

На производстве летом подрабатывают старшеклассники. Они выполняют простую работу, для которой не нужна квалификация. Это и профориентация для молодежи, и формирование кадрового резерва, заверили на предприятии.

Оксана Корнеенкова