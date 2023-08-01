Тренеры ЦСКА проведут сборы для тобольских футболистов в Сочи

| Фото: компания «СИБУР» | Фото: компания «СИБУР»

45 юных футболистов от 9 до 12 лет из Тобольска отправятся в выездной тренировочный лагерь в Сочи. С 15 по 25 августа проводить занятия с ребятами будут тренеры профессионального футбольного клуба ЦСКА, сообщает пресс-служба компании "СИБУР".

Лагерь организован на территории спортивно-гостиничного комплекса "ЛОО-АРЕНА". Со спортсменами будут работать два тренера академии ЦСКА: ведущий тренер-преподаватель, чемпион первенства Москвы по футболу в составе команды "Буревестник" Алексей Сафроненко и один из ведущих защитников "Зенита" времен первой лиги и выхода в лигу высшую Артур Белоцерковец. Они будут проводить не только практические, но и теоретические занятия с начинающими футболистами, а также тренерами МАУ ДО "СШ №2" Тобольска.

"С интересом ждем предстоящего тренировочного лагеря. Великолепно, что наш клуб помогает в развитии футбола в Сибири, это важный социальный фактор и большая мотивация для ребят, которые занимаются футболом в Тобольске. Надеюсь, что спортсмены покажут себя с лучшей стороны, и мы сможем порекомендовать нескольких юных футболистов для просмотра в нашей академии", — сказал Алексей Сафроненко.

Детям в формате тренировок и мастер-классов покажут новые упражнения и техники, которые они смогут применять на тренировках и повышать свой спортивный уровень. Всего в программу входят шесть тренировочных и два игровых дня, где в формате товарищеских матчей ребята продемонстрируют отточенные навыки. Также для детей организуют культурно-массовые мероприятия.