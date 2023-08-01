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Эксплуатанты БАС самолетного и вертолетного типов могут рассчитывать на субсидию

Экономика, 16:38 15 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эксплуатантам БАС самолетного и вертолетного типов будет оказана поддержка в виде субсидии. Проект постановления подготовлен Минпромторгом России в рамках реализации поручений президента РФ по вопросам развития беспилотных авиационных систем.

По информации ведомства, предусматривается компенсация в размере до 95 тыс. рублей за один летный час в зависимости от типа беспилотного аппарата: легкий, средний самолет или вертолет.

"На получение господдержки смогут претендовать российские организации, имеющие сертификат эксплуатанта с правом осуществления коммерческих воздушных перевозок и выполнения авиаработ с применением беспилотников. В результате предоставления компенсации количество летных часов БАС увеличится до 720 в год в расчете на один аппарат. До 2026 года рассчитываем оказать поддержку в рамках этого механизма более чем 30 проектам", – рассказал первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.

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# беспилотники , Минпромторг РФ , субсидия

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