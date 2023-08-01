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Более 4 тысяч тонн сена заготовят фермеры Увата для поставок в Югру и на Ямал

Экономика, 10:38 16 августа 2023

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Более 4 тыс. тонн сена для реализации частному сектору и поставок фермерам Югры и Ямала заготовят агропредприятия Уватского района. Из необходимых 2,4 тыс. тонн сухого корма, необходимого хозяйствам, уже запрессовано 1,9 тыс. тонн, сообщает в глава района Вячеслав Елизаров в своем ТГ-канале.

"В этом году кормозаготовительная кампания в Уватском районе проходит в более сложных условиях, чем в прошлом. Засушливые летние месяцы не позволяли кормовым травам набрать вегетативную массу, затем погода была не устойчивая с дождями", - подчеркнул глава.

Заготовкой сена занимаются девять сельхозтоваропроизводителей. Площадь сенокосных сельхозугодий превышает 7 тыс. гектаров.

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# заготовка кормов , сено , Уватский район

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