  • 16 августа 202316.08.2023среда
  • USD97,4217
    EUR106,5736
  • В Тюмени 27..29 С 1 м/с ветер северный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Самую большую школу Тюмени оформили в собственность

Экономика, 15:37 16 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В собственность оформлена новая школа в мкрн Тура в Тюмени. Владельцем стал областной департамент имущественных отношений, сообщает ведомство.

Школа 1 сентября примет учеников. Она является самой большой по площади – почти 29 тыс. кв. м - из аналогичных новостроек в регионе. Школьники будут учиться в одну смену. Для учебы предусмотрены в том числе кабинеты робототехники и лаборатории, залы для занятий самбо, гимнастикой и хореографией. На пришкольной территории установили универсальный хоккейный корт, на котором в летнее время можно заниматься футболом, волейболом и баскетболом.

В ведомстве уточнили, что в дальнейшем здание передадут в муниципальную собственность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# строительство школ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:16 16.08.2023В Тюменской области приобрели 108 единиц сельхозтехники с господдержкой
15:37 16.08.2023Самую большую школу Тюмени оформили в собственность
15:15 16.08.2023Переводы и автоплатежи реальных цифровых рублей тестируют в 13 банках России
15:04 16.08.2023Тюменская компания разработала технологию "ОСА" на основе иностранного перфоратора и пакерной системы