Самую большую школу Тюмени оформили в собственность

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В собственность оформлена новая школа в мкрн Тура в Тюмени. Владельцем стал областной департамент имущественных отношений, сообщает ведомство.

Школа 1 сентября примет учеников. Она является самой большой по площади – почти 29 тыс. кв. м - из аналогичных новостроек в регионе. Школьники будут учиться в одну смену. Для учебы предусмотрены в том числе кабинеты робототехники и лаборатории, залы для занятий самбо, гимнастикой и хореографией. На пришкольной территории установили универсальный хоккейный корт, на котором в летнее время можно заниматься футболом, волейболом и баскетболом.

В ведомстве уточнили, что в дальнейшем здание передадут в муниципальную собственность.