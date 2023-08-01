Более половины жителей Тюмени получают пассивный доход

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пассивный доход есть у 52 % жителей Тюмени. Для 17 % его обеспечивает банковский депозит, еще 16 % получают ежемесячный кешбэк по карте, 10 % инвестируют в ценные бумаги. Другими инструментами пользуются 9 %. Но в общей массе 53 % тюменцев не удовлетворяет уровень пассивного дохода. К такому выводу пришли в ходе опроса финансовый маркетплейс "Сравни" и страховая компания "Ренессанс Жизнь".

В числе причин 46 % жителей областного центра указали слишком маленький процент дохода. Еще 13 % считают, что он не покрывает инфляцию и стольких же смущает нестабильность этого заработка.

По словам генерального директора "Сравни" Сергея Леонидова, чтобы создать надежный источник пассивного дохода с нуля, стоит выбирать финансовые инструменты с малым или средним риском. Таковым является банковский депозит. Повысить доходность можно при помощи инвестирования на фондовом рынке. Однако тут и более высокие риски. Чем меньше внимания будущий инвестор планирует уделять своему портфелю, тем менее изменчивые в цене инструменты должны находиться в его составе: например, облигации, отметил он.

Согласно опросу, 29 % ежемесячно получают сумму до 5 тыс. рублей пассивного дохода. Почти столько же - 28 % респондентов - оценивают свой дополнительный заработок в 15 тыс. рублей, а 23 % получают до 30 тыс. рублей.

"К финансовым инструментам, которые позволяют не только получать доход на сбережения, но и создавать накопления, инвестировать с гарантиями и финансовой защитой от рисков прибегают все больше граждан. По итогам первого полугодия 2023 года мы видим рост сборов по программам накопительного страхования жизни на 27 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А сборы по инвестиционному страхованию жизни за 6 месяцев текущего года выросли на 55 процентов", — отметил генеральный директор СК "Ренессанс Жизнь" Олег Киселев.

Отметим, в опросе участвовали 1 тыс. 200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года.