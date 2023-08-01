Из аэропортов Тюмени и Тобольска выполняют регулярные рейсы 19 авиакомпаний

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19 авиакомпаний выполняют регулярные рейсы из аэропортов Тюмени и Тобольска. Об этом сообщает в День воздушного флота России информационный центр правительства Тюменской области.

"В прошлом году Международный аэропорт Рощино имени Д. И. Менделеева принял более 2,3 миллионов пассажиров, по итогам текущего года ожидается еще больше, а по прогнозам до 2030 года пассажиропоток вырастет до 3,8 миллионов человек в год", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Недавно началась масштабная реконструкция тюменской аэрогавани, после чего пропускная способность вырастет с 600 до 1 тыс. 940 пассажиров в час. Ее площадь увеличится почти в два раза — до 46 тыс. кв. м, будет 22 кабины паспортного контроля вместо 10 - 39 стоек регистрации. Реконструкцию проведут за 46 месяцев без остановки работы аэропорта.

"Поздравляем летчиков, авиадиспетчеров, инженеров, бортпроводников и других работников отрасли профессиональным праздником! Удачных полетов!", - говорится в сообщении.