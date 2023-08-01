В Тюменской области на 14,2 % увеличились грузовые перевозки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 14,2 % увеличился грузооборот автомобильного транспорта в Тюменской области в первом полугодии. Объем перевозок составил 744 млн тонно-километров, сообщает региональный департамент экономики.

Кроме того, рост наблюдается в росте перевозок пассажиров. С января по июнь 2023 г. оборот общественного транспорта - 708,9 млн пассажиро-километров, что на 9,4 % больше аналогичного показателя прошлого года.