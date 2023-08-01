Дополнительные вагоны к поездам с автономных округов добавят в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительные вагоны к поездам с автономных округов в сезон отпусков добавят в Тюменской области. Такое решение вопроса доступности железнодорожного сообщения для жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры проблемы обсудил губернатор Тюменской области Александр Моор с руководством Свердловской железной дороги.

"В компании признают: спрос значительно превышает предложение, особенно в сезон отпусков. В течение полутора недель в СвЖД пообещали представить варианты решения проблемы. Если возможно, добавят дополнительные вагоны к поездам или вообще сформируют еще один состав, который свяжет нас с городами Югры и Ямала", - рассказал глава региона в своем ТГ-канале.

Напомним, на пресс-конференции губернатора Тюменской области Александра Моора журналист нижневартовской газеты "Варта" Вероника Саитова пожаловалась, что летом уехать на юг по железной дороге очень сложно. Билетов не купить.