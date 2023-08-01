  • 21 августа 202321.08.2023понедельник
  • USD93,4047
    EUR101,4802
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер юго-восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Дополнительные вагоны к поездам с автономных округов добавят в Тюменской области

Экономика, 16:09 21 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительные вагоны к поездам с автономных округов в сезон отпусков добавят в Тюменской области. Такое решение вопроса доступности железнодорожного сообщения для жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры проблемы обсудил губернатор Тюменской области Александр Моор с руководством Свердловской железной дороги.

"В компании признают: спрос значительно превышает предложение, особенно в сезон отпусков. В течение полутора недель в СвЖД пообещали представить варианты решения проблемы. Если возможно, добавят дополнительные вагоны к поездам или вообще сформируют еще один состав, который свяжет нас с городами Югры и Ямала", - рассказал глава региона в своем ТГ-канале.

Напомним, на пресс-конференции губернатора Тюменской области Александра Моора журналист нижневартовской газеты "Варта" Вероника Саитова пожаловалась, что летом уехать на юг по железной дороге очень сложно. Билетов не купить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Моор , Свердловская железная дорога , Югра , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 21.08.2023Тюменские полеводы получили 264 тыс. тонны зерна нового урожая
17:23 21.08.2023В России расширили перечень техники для льготного лизинга
16:38 21.08.2023В Тюменской области на 14,2 % увеличились грузовые перевозки
16:09 21.08.2023Дополнительные вагоны к поездам с автономных округов добавят в Тюменской области