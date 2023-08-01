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Тюменская спортсменка стала призером международной конкурс-премии "КАРДО"

Спорт, 12:03 22 августа 2023

АНО "Россия — страна возможностей" | Фото: АНО "Россия — страна возможностей"

Призером гранд-финала международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО" стала тюменка Лилия Сигмакова. Она заняла третье место в направлении "Воркаут" среди женщин и получила денежный приз и фирменную статуэтку "КАРДО".

Шестой сезон проекта состоялся в Ставрополе. В гранд-финале приняли участие 2 тыс. 500 атлетов из 21 страны мира. Общий призовой фонд конкурс-премии составил 3 млн 150 тыс. рублей.

"Участие в "Кардо" дает нереально огромную мотивацию и желание тренироваться еще больше и выкладываться больше, чем обычно. Я бы очень хотела приехать во второй раз!" — поделилась Лилия Сигмакова.

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