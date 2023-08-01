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Пострадавший в ДТП тюменец получит 250 тысяч рублей

Происшествия, 13:42 23 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

250 тыс. рублей отсудил тюменец, пострадавший в ДТП, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, 13 января 2021 года 46-летний уроженец Сургутского района проехал на своем автомобиле Chevrolet на запрещающий сигнал светофора перекресток улиц Тобольский тракт и Тимофея Чаркова. Произошло столкновение с Kia Cerato под управлением тюменца. Водитель Kia получил травмы и был госпитализирован с переломом головки малоберцовой кости и разрывом крестообразной связки.

За взысканием компенсации морального вреда потерпевший обратился в суд, он оценил моральный вред в 300 тыс. рублей. На очередном заседании он увеличил исковые требования до 500 тыс. рублей.

По его словам, с 30 января по 14 марта 2021 года он находился на больничном, два с половиной месяца практически провел в квартире и передвигался на костылях, не мог полноценно ухаживать за собой.

Ответчик не согласился с требованиями и заявил суду, что не нарушал ПДД, а выехал на мигающий сигнал светофора. Он заявил также о низком достатке в его многодетной семье и множестве кредитных обязательств.

Попавший в ДТП автомобиль ответчик продал за 300 тыс. рублей и взял кредит на приобретение другой машины, чтобы возить детей в школу. Он просил суд также учесть и то, что истец получил страховку за разбитую машину.

В итоге суд удовлетворил требования истца частично.

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# компенсация , суд

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