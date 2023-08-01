Аграрии Нижнетавдинского района приступили к уборке картофеля

| Фото: Управление сельского хозяйства администрации Нитжнетавдинского района | Фото: Управление сельского хозяйства администрации Нитжнетавдинского района

14 га картофеля собрали аграрии Нижнетавдинского района по данным на 25 августа. Работы ведет, в том числе, хозяйство ООО АП Продукт, сообщает администрация муниципалитета.

Сначала они приступили к уборке семенных участков, урожайность составила 180 центнеров с гектара. Аграриям предстоит заложить семенной материал в хранилища и перейти к уборке товарного картофеля. В работе задействованы четыре картофелеуборочных комбайна, на току - сортировочный стол и сухая чистка. Всего предстоит убрать 250 га.

Также хозяйства Нижнетавдинского района продолжают обмолот зерновых и зернобобовых культур. Горох обмолочен с урожайностью -22,4 ц/га с площади – 550 га в бункерном весе. В дальнейшем четыре зерноуборочных комбайна приступят к обмолоту ячменя на площади 300 га, яровой пшеницы – на 1 тыс. 340 га. Следом идет основная осенняя обработка почвы – зябь, обработано - 300 га

Засыпано 200 тонн семян гороха.