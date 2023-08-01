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В доходную часть бюджета Тюменской области перечислено 55 млрд рублей налогов в 2023 году

Экономика, 16:58 28 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

55 млрд рублей налогов перечислено в доходную часть бюджета Тюменской области за первые шесть месяцев 2023 г. Это на 7,4 % больше, чем в том же периоде 2022 г. В федеральный бюджет отчисления также увеличились и превысили 39 млрд рублей, сообщает управление ФНС России по Тюменской области.

По страховым взносам динамика поступлений за первое полугодие сложилась на уровне 112,8 %, рост - более 5 млрд рублей.

От жителей Тюменской области поступил 21 млрд рублей налога на доходы физлиц. Это на 5,7 % выше прошлогоднего показателя. По налоговым агентам динамика поступлений сложилась на уровне 8,8 %.

Предприятия и тюменцы уплатили 7,6 млрд рублей имущественных налогов. Сводные налоговые уведомления по уплате имущественных налогов за 2022 год по физическим лицам уже в печати. Массовая рассылка запланирована на сентябрь. При этом налогоплательщики могут получать их, как и требования об уплате задолженности, в электронной форме не только через личный кабинет налоговой службы, но и на Госуслугах. Для этого нужно заявить в налоговый орган через портал государственных услуг о такой потребности.

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# доходы , налоги , областной бюджет

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