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В России для переработчиков ржи ввели субсидирование ж/д перевозок

Экономика, 16:03 28 августа 2023

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Механизм субсидирования перевозок сельхозпродукции по железной дороге расширен. Он касается, в первую очередь, переработчиков ржи и производителей минеральных удобрений.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о новом постановлении, которое даст возможность субсидировать перевозки ржи, в том числе для мукомольных предприятий в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Это решение будет способствовать поддержанию стабильных цен на ржаной хлеб, муку и другие виды изделий.

Транспортировка со скидкой станет доступна и при доставке минеральных удобрений для всех аграриев на Дальнем Востоке, а не только для производителей семян масличных культур, как было ранее. Нововведение позволит снизить расходы хозяйств, повысить их рентабельность, заранее начать подготовку к весенним полевым работам.

"Рассчитываем, что меры будут востребованы сельхозпроизводителями, а также нашими транспортниками, ну а наши люди, что самое важное, будут обеспечены продуктами питания", – сказал Мишустин.

Сейчас субсидии предоставляются на перевозку целого ряда категорий продуктов, что позволяет сохранять продовольственную безопасность и устойчивость внутреннего рынка. В 2023 году на эти цели было выделено свыше 6 млрд рублей.

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# сельское хозяйство , субсидии

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