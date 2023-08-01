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Детский сад, библиотеку и фитнес-центр построит на участке в 18 га застройщик в Тюмени по КРТ

Экономика, 16:36 28 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

Дома, детский сад, библиотеку и фитнес-центр построит компания "Брусника" на участке в 18 га в Тюмени. Для комплексного развития территории застройщику предстоит расселить пять многоквартирных и 98 частных аварийных домов, сообщается в ТГ-канале компании.

Новая площадка расположена в границах улиц Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая. Фактически она находится между двумя другими проектами "Брусники" на ДОКе.

"Мы намерены синхронизировать мастер-планы этих трёх участков и связать их кольцевыми пешеходными и велосипедными маршрутами. Детальная концепция развития территории сейчас находится в разработке", - уточняется в сообщении.

t.me/brusnikacompany | Фото: t.me/brusnikacompany

Компания планирует создать в застраиваемом районе сбалансированную среду, включающую рекреационную, торговую и социальную функции. В рамках договора о КРТ будет построен и передан в муниципальную собственность встроенный детский сад, библиотеку и фитнес-центр. Кроме того, предстоит сформировать земельный участок и проектную документацию под ещё один детский сад.

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# застройщики , комплексное развитие территорий

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