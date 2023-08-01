Фотогалерея: визит губернатора в Тюменский район

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор побывал с рабочим визитом в Тюменском районе 28 августа.

Глава региона осмотрел ряд производственных предприятий. В их числе завод металлических изделий ООО "Орион" в с. Ембаево, производственный комплекс "Грин Лайф" на площадке индустриального парка "Боровский" и действующее производство ООО "Молочный завод "Абсолют" в п. Боровский.

Также Александр Моор посетил Винзилинский завод керамических стеновых материалов и побывал на площадке для индивидуального строительства в мкр. Южный в п. Винзили.