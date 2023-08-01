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Тюменский молочный завод "Абсолют" начнет обогащать йогурты йодом и селеном

Экономика, 15:52 28 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский молочный завод "Абсолют" начнет обогащать йогурты йодом и селеном, а также витаминами в 2023 году. Такая заявка предприятию поступила от комбината школьного питания.

"Например, молоко и кефир мы йодом и селеном начали обогащать с 2018 года, потому что в стране идет их нехватка. Йод играет важнейшую роль в организме человека, его недостаток может приводить к серьезным проблемам со здоровьем, а селен помогает йоду лучше усваиваться. Так мы оздоравливаем население. Школы закупают у нас эти продукты в новом учебном году", - сообщила корреспонденту "Тюменской линии" технолог молочного завода "Абсолют" Ирина Ерашенкова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Предприятие перерабатывает молоко на территории Тюменского района. Подробнее о заводе губернатору Тюменской области Александру Моору рассказали во время его рабочей поездки в муниципалитет. Особо главу региона заинтересовало, где руководство реализует свою продукцию.

По словам директора "Абсолюта" Георгия Асланова, молоко, кефир, йогурт, сыры и многое другое они продают в своих собственных магазинах, расположенных, как в городе, так и районе. Кроме этого, они являются поставщиком социальной сферы города: детских садов, интернатов, комбинатов школьного питания. Предприятие имеет свой парк автомобилей доставки продукции и молока.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Напомним, что с 2012 по 2017 годы на заводе произведена модернизация и техническое перевооружение производства до максимальной мощности переработки молока 50 тонн в сутки, что позволило улучшить качество продукции и увеличить объемы производства. С 2018 по 2019 годы приобрели дополнительное оборудование для упаковки продукции.

К 2022 году было заключено соглашение на реализацию мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Виктория Макарова

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# молоко , производство , Тюменский район

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