Тюменский молочный завод "Абсолют" начнет обогащать йогурты йодом и селеном

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский молочный завод "Абсолют" начнет обогащать йогурты йодом и селеном, а также витаминами в 2023 году. Такая заявка предприятию поступила от комбината школьного питания.

"Например, молоко и кефир мы йодом и селеном начали обогащать с 2018 года, потому что в стране идет их нехватка. Йод играет важнейшую роль в организме человека, его недостаток может приводить к серьезным проблемам со здоровьем, а селен помогает йоду лучше усваиваться. Так мы оздоравливаем население. Школы закупают у нас эти продукты в новом учебном году", - сообщила корреспонденту "Тюменской линии" технолог молочного завода "Абсолют" Ирина Ерашенкова.

Предприятие перерабатывает молоко на территории Тюменского района. Подробнее о заводе губернатору Тюменской области Александру Моору рассказали во время его рабочей поездки в муниципалитет. Особо главу региона заинтересовало, где руководство реализует свою продукцию.

По словам директора "Абсолюта" Георгия Асланова, молоко, кефир, йогурт, сыры и многое другое они продают в своих собственных магазинах, расположенных, как в городе, так и районе. Кроме этого, они являются поставщиком социальной сферы города: детских садов, интернатов, комбинатов школьного питания. Предприятие имеет свой парк автомобилей доставки продукции и молока.

Напомним, что с 2012 по 2017 годы на заводе произведена модернизация и техническое перевооружение производства до максимальной мощности переработки молока 50 тонн в сутки, что позволило улучшить качество продукции и увеличить объемы производства. С 2018 по 2019 годы приобрели дополнительное оборудование для упаковки продукции.

К 2022 году было заключено соглашение на реализацию мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Виктория Макарова