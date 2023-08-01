Новый государственный лесной реестр начнет действовать в России с 2025 года

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Обновленный государственный лесной реестр начнет действовать в России с 1 января 2025 года. Он будет функционировать на базе федеральной информационной системы лесного комплекса, оператором которой определен Рослесхоз.

По информации правительства РФ, постановление, определяющее правила его ведения, подписано.

В реестре отразят данные о лесничествах, древесине, сделках с ней и продукцией ее переработки, пунктах складирования заготовленной древесины, объектах лесопереработки. Также он будет содержать лесные карты, аналитическую информацию и иные сведения.

Создание реестра позволит государственным органам получать оперативную и достоверную информацию о состоянии и использовании лесов, эффективно планировать и проводить мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов и лесоразведению.

"Россия обладает уникальными природными богатствами, и нам нужно выстроить очень аккуратную продуманную и взвешенную политику, связанную с контролем использования наших богатств, когда не только рубят лес, но и, конечно, высаживают новый, восстанавливая экологическое равновесие", – отметил председатель правительства Михаил Мишустин.