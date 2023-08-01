В Тюменском районе провели более 170 тысяч аллергических исследований коров на туберкулёз

| Фото: Управление ветеринарии Тюменской области | Фото: Управление ветеринарии Тюменской области

Более 170 тыс. аллергических исследований сельхозживотных на туберкулёз провели в Тюменском районе. Специалисты областного противоэпизоотического отряда обследуют поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах. Пока положительно реагирующих животных не обнаружено, сообщает управление ветеринарии Тюменской области.

"Туберкулёз КРС – это инфекционное заболевание, протекающее в хронической форме, характеризующееся образованием в пораженном органе неких узелков – туберкулов. Заболевание не лечится, часто протекает в скрытой форме и наносит огромный экономический ущерб. Именно поэтому так важна диагностика и профилактические меры", - пояснили в управлении.

А также уточнили, что если в ходе обследований выявят положительную пробу, то специалисты проведут дополнительные исследования в соответствии с ветеринарными правилами.

Оксана Корнеенкова