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В Тюменском районе провели более 170 тысяч аллергических исследований коров на туберкулёз

Экономика, 12:23 30 августа 2023

Управление ветеринарии Тюменской области | Фото: Управление ветеринарии Тюменской области

Более 170 тыс. аллергических исследований сельхозживотных на туберкулёз провели в Тюменском районе. Специалисты областного противоэпизоотического отряда обследуют поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах. Пока положительно реагирующих животных не обнаружено, сообщает управление ветеринарии Тюменской области.

"Туберкулёз КРС – это инфекционное заболевание, протекающее в хронической форме, характеризующееся образованием в пораженном органе неких узелков – туберкулов. Заболевание не лечится, часто протекает в скрытой форме и наносит огромный экономический ущерб. Именно поэтому так важна диагностика и профилактические меры", - пояснили в управлении.

А также уточнили, что если в ходе обследований выявят положительную пробу, то специалисты проведут дополнительные исследования в соответствии с ветеринарными правилами.

Оксана Корнеенкова

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# ветеринария , исследования , КРС , туберкулез

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