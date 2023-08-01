В Тюменской области в четыре раза увеличилось количество экспортеров в Китай

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В четыре раза увеличилось количество экспортеров в Тюменской области в 2023 году. Агропредприятия региона и предприниматели с января подали 106 заявлений на включение в реестр поставщиков растительной продукции в Китай, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Из общего количества ведомство отклонило 51 заявление. Основными причинами отказа стали недостоверная информация о заявителе, отсутствие названия хозяйствующего субъекта и адреса площадки на английском языке. Кроме того, претенденты на включение в реестр экспортером указывали не подлежащие аттестации виды деятельности и включали в заявки культуры, которые запрещено вывозить с территории региона.

Вместе с тем по 20 заявлениям специалисты управления провели обследования. Информация передана на согласование в федеральное ведомство. Обследования оставшихся претендентов проведут в ближайшее время.

Информация об аттестации на Китай размещена здесь.