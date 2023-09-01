Более 19 тысяч жителей Тюменской области получат налоговые уведомления на Госуслугах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уведомления на уплату налогов на имущество и доходы получат на Госуслугах более 19 тыс. жителей Тюменской области. Информация поступит к ним в личные кабинеты. Ранее они выбрали такой способ информирования, сообщает управление ФНС России по Тюменской области.

Эта возможность появилась 1 июля 2023 года. Для этого нужно зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации и направить через портал Госуслуг уведомление о необходимости получать налоговые документы в электронном виде.

В ведомстве уточнили, что после перехода на получение налоговых документов через Госуслуги, уведомления не будут дублироваться заказными письмами.

Более подробная информация по ссылке.