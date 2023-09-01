Первокурсники ТВВИКУ пробежали кросс и овладели приемами армейского рукопашного боя

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Марш-бросок на пять километров и серия занятий по армейскому рукопашному бою, завершили курс общевойсковой подготовки первокурсников Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Во время занятий молодые люди овладели приемами боя с автоматом и навыками владения пехотной лопатой, продемонстрировали высокий уровень организованности и самообладания при совершении марш-броска.

Месячный курс общевойсковой подготовки – плановое мероприятие и традиционно проводится для всех первокурсников высших учебных заведений Минобороны России перед учебным годом, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Курсанты-первокурсники изучили общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, получили необходимые знания и навыки по огневой, строевой, медицинской и физической подготовке, топографии, радиационной, химической и биологической защите", - отмечено в сообщении.

После успешного прохождения курса общевойсковой подготовки курсанты сдали зачеты по изученным дисциплинам. Результаты будут учитываться при аттестации курсантов к концу обучения в первом полугодии.