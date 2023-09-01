В Тюменской области востребованы специалисты сфер образования, торговли и АПК

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

24 тыс. 200 вакансий предлагают работодатели Тюменской области по данным на 31 августа. При этом наибольшее количество – 2 тыс. 200 – в строительной отрасли, сообщает областной департамент труда и занятости населения региона.

Также востребованы рабочие профессии, специалисты сфер образования, обрабатывающих производств, торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства.

С января по август в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратились 19 тыс. человек. За этот же период трудоустроено 11 тыс. 200 человек.

Численность зарегистрированных безработных составляет 2 тыс. 500 человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,34 %.