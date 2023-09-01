  • 1 сентября 20231.09.2023пятница
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер северо-восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

В Тюменской области востребованы специалисты сфер образования, торговли и АПК

Экономика, 17:21 01 сентября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

24 тыс. 200 вакансий предлагают работодатели Тюменской области по данным на 31 августа. При этом наибольшее количество – 2 тыс. 200 – в строительной отрасли, сообщает областной департамент труда и занятости населения региона.

Также востребованы рабочие профессии, специалисты сфер образования, обрабатывающих производств, торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства.

С января по август в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратились 19 тыс. человек. За этот же период трудоустроено 11 тыс. 200 человек.

Численность зарегистрированных безработных составляет 2 тыс. 500 человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,34 %.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# вакансии , занятость , трудоустройство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:21 01.09.2023В Тюменской области востребованы специалисты сфер образования, торговли и АПК
15:42 01.09.2023Для производителей подсолнечного масла и шрота продлили срок действия экспортных таможенных пошлин
14:47 01.09.2023В Тюменской области 72,4 % предприятий сработали с прибылью в первом полугодии
14:14 01.09.2023Тюменская клубничная ферма использует отечественные расходники для выращивания ягод