  • 3 сентября 20233.09.2023воскресенье
  • В Тюмени 15..17 С 6 м/с ветер северный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Тюменская область входит в топ-3 регионов УФО по уровню зарплат

Экономика, 12:22 03 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область занимает третье место в Уральском федеральном округе по уровню зарплат по данным за июнь.

В первый летний месяц средняя зарплата жителей Тюменской области составила 73 тыс. 206 рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе этот показатель достиг 148 тыс. 290 рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе – 119 тыс. 270 рублей.

В Свердловской области зарплата жителей за июнь в среднем была 66 тыс. 947 рублей, в Челябинской — 61 тыс. 604 рубля, в Курганской — 53 тыс. 72 рубля, пишет "Вслух.ру".

В среднем по России июньская зарплата составила 76 тыс. 604 рубля, за год увеличившись на 14,1%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# зарплата

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:22 03.09.2023Тюменская область входит в топ-3 регионов УФО по уровню зарплат
16:04 02.09.2023В Югре чествуют работников нефтяной и газовой промышленности
15:03 02.09.2023Тюменцам рассказали, когда включат отопление
17:21 01.09.2023В Тюменской области востребованы специалисты сфер образования, торговли и АПК