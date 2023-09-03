Тюменская область входит в топ-3 регионов УФО по уровню зарплат

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область занимает третье место в Уральском федеральном округе по уровню зарплат по данным за июнь.

В первый летний месяц средняя зарплата жителей Тюменской области составила 73 тыс. 206 рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе этот показатель достиг 148 тыс. 290 рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе – 119 тыс. 270 рублей.

В Свердловской области зарплата жителей за июнь в среднем была 66 тыс. 947 рублей, в Челябинской — 61 тыс. 604 рубля, в Курганской — 53 тыс. 72 рубля, пишет "Вслух.ру".

В среднем по России июньская зарплата составила 76 тыс. 604 рубля, за год увеличившись на 14,1%.