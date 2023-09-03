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Тюменские и ямальские поисковики могут провести совместную экспедицию

Губернатор, 16:26 03 сентября 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Поисковики Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа могут провести совместную экспедицию.

Такое предложение поступило от командира сводного поискового отряда "Виталис" Санана Есенова на встрече с молодежи в Ноябрьске с губернатором Тюменской области Александром Моором и губернатором Ямала Дмитрием Артюховым, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

В Тюменской области поисковое движение развивается уже 35 лет. Поисковики подняли более 11 тысяч бойцов.

Тюменцы выразили готовность к сотрудничеству, отметив, что можно сформировать сводный отряд из поисковиков Тюменской области, Ямала и Югры.

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