Более 50 объектов недвижимости готовы предоставить бизнесу в Тюменской области для аренды

| Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

Более 50 объектов недвижимости для аренды готовы предоставить бизнесу в Тюменской области. Это земельные участки, готовые помещения или отдельные здания под реконструкцию. Воспользоваться такой господдержкой могут предприниматели, малый и средний бизнес, самозанятые. Информация размещена на портале delu-dom.72to.ru.

Так, в Ялуторовске в бассейне на ул. Менделеева свободно помещение в 200 кв. м, где можно организовать кафе или столовую. Оборудование и инженерные сети в наличии. Аренда без торгов. Информация о заявителе должна быть внесена в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Еще одно требование - отсутствие долгов по аренде.

Кроме того, на портале собрана информация о зданиях под продажу. По данным регионального департамента имущественных отношений, аукционы объявлены на паркинг на ул. Ледниковой и недострой на ул. 70 лет Октября Тюмени. Также инвесторов могут заинтересовать и другие пять объектов, включая комплекс зданий в с. Успенка, где можно создать детский лагерь. Возможно и на основе государственно-частного партнерства.

Начиная с 2019 года, на ресурсе размещалась информация о 1,5 тыс. объектах недвижимости, площадью более 5 тыс. кв. м из 69 муниципалитетов Тюменской области.

Оксана Корнеенкова