Тюменскую область для отдыха чаще всего выбирают семьи с детьми

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семьи с детьми составляют большинство из общего количества туристов Тюменской области. Их привлекает в регионе возможность отдохнуть, оздоровиться, получить новые знания. Отрасль подстраивается под их запросы.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

"С прошлого года на нашем портале мы сделали отдельное предложение для семейных туристов. Отрасль подстраивается под тренды. В некоторых отелях открыты детские комнаты, работают аниматоры. Есть определенная программа лояльности. Это категория турпотока говорит о том, что в Тюменскую область едут не просто отдыхать, но и образовываться. У региона есть возможности для комфортного семейного отдыха", - уверена она.

Анализируя портрет туриста, специалисты департамента отмечают, что регион посещают мужчины и женщины в равных долях, экономически активные в возрасте от 22 до 45 лет. Продолжительность поездок в Тюменскую область выросла в разы.

"Средняя продолжительность поездок в регион увеличивается до семи дней. Соответственно, растет средний чек. Раньше мы говорили о 4-6 тысячах рублей за поездку. Сегодня это от 16 до 50 тысяч рублей. Это говорит о том, что предприниматели начали больше предлагать гостям. И туристы стали больше интересоваться поездками внутри региона", - говорит Мария Трофимова.

Деловой поток пока не восстановился до пандемийных показателей. По-прежнему много мероприятий проходит в режиме онлайн.

"Мы отслеживаем системно и понимаем, как меняются потребительские предпочтения, кто к нам приезжает и с какими запросами. Это важный фактор для формирования продукта, создания необходимых инструментов и сервисов для того чтобы туристу было удобно и комфортно", - подчеркнула директор регионального департамента потребрынка и туризма.

Добавим, с мая по август Тюменская область приняла более 2 млн 200 тыс. туристов. Это на 10 % больше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Анжела Лебедева