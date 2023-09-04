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Строителям дорог в РФ станет доступен льготный кредит

Экономика, 15:57 04 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Механизм предоставления льготных кредитов организациям, занимающимся ремонтом и строительством дорог, возобновило правительство РФ. В ближайшие четыре года на эти цели направят 700 млн рублей.

По информации кабмина, решение поможет обеспечить своевременное финансирование важных инфраструктурных проектов и поддержать подрядные организации, работающие в сфере дорожного хозяйства. Можно будет получать займы на опережающее выполнение в том числе и тех заказов, которые реализуются в рамках проекта "Безопасные качественные дороги"

Ставка по льготному кредиту составит 3 %.

"Рассчитываем, что такие меры позволят сохранить набранный темп и обеспечить финансирование важных инфраструктурных проектов, которые соединяют территорию нашей большой страны, чтобы и в городах, и в наших населенных пунктах, и в поселениях появились современные транспортные сети. Их состояние и безопасность должны соответствовать запросам наших людей", – подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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# национальный проект Безопасные и качественные дороги , ремонт дорог , строительство дорог

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