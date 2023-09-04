Жители Тюменской области оставили в магазинах 305,6 млрд рублей с января по июль

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

305,6 млрд рублей составил оборот розничной торговли в Тюменской области за семь месяцев 2023 г. Это на 3,6 % больше, чем за тот же период прошлого года. Показатель в пять раз выше среднего по России – 2,4 %. Регион вошел в тройку субъектов по данному индексу.

По информации департамента экономики Тюменской области, рост произошел в основном за счет увеличения продажи непродовольственных товаров на 17,6 %. В расчете на одного жителя за январь-июль 2023 года было продано товаров на общую сумму 190,3 тыс. рублей.

Более 50 % покупок тюменцев – это непродовольственные товары, 48 % - пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия.