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Жители Тюменской области оставили в магазинах 305,6 млрд рублей с января по июль

Экономика, 17:14 04 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

305,6 млрд рублей составил оборот розничной торговли в Тюменской области за семь месяцев 2023 г. Это на 3,6 % больше, чем за тот же период прошлого года. Показатель в пять раз выше среднего по России – 2,4 %. Регион вошел в тройку субъектов по данному индексу.

По информации департамента экономики Тюменской области, рост произошел в основном за счет увеличения продажи непродовольственных товаров на 17,6 %. В расчете на одного жителя за январь-июль 2023 года было продано товаров на общую сумму 190,3 тыс. рублей.

Более 50 % покупок тюменцев – это непродовольственные товары, 48 % - пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия.

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# магазины , покупки , статистика , товарооборот

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