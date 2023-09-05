Предприниматели Тюменской области активно пользуются инфоресурсами "Мой бизнес"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприниматели Тюменской области активно пользуются информационными ресурсами центра "Мой бизнес". Его команда на медиафоруме "Мой бизнес" в Калуге отмечена благодарностью за большой вклад в освещение нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, за четыре года работы центры "Мой бизнес" стали ключевыми проводниками между бизнесом, государством и обществом.

"Мой бизнес" как институт, который оказывает поддержку предпринимателям, осуществляет информирование через все каналы коммуникаций и реализует общественно-значимые программы. На сегодняшний день более миллиона предпринимателей воспользовались услугами центров по всей России, более двух миллионов ежемесячно используют информацию сети сайтов и каналов "Мой бизнес". При участии предпринимателей на базе центров проведено более 500 благотворительных мероприятий. Такой формат укрепляет взаимное доверие", - уверена она.

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Исследования проказали, что восемь из 10 предпринимателей знают о реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", 56 % руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей считают, что за последние полгода государство стало больше поддерживать бизнес.

На форуме участники рассмотрели вопросы развития информационных ресурсов, направленных на информирование бизнеса, снятие барьеров и продвижение проектов предпринимателей.