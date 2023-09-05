Предприниматели Тюменской области активно пользуются инфоресурсами "Мой бизнес"
Предприниматели Тюменской области активно пользуются информационными ресурсами центра "Мой бизнес". Его команда на медиафоруме "Мой бизнес" в Калуге отмечена благодарностью за большой вклад в освещение нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
По словам замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, за четыре года работы центры "Мой бизнес" стали ключевыми проводниками между бизнесом, государством и обществом.
"Мой бизнес" как институт, который оказывает поддержку предпринимателям, осуществляет информирование через все каналы коммуникаций и реализует общественно-значимые программы. На сегодняшний день более миллиона предпринимателей воспользовались услугами центров по всей России, более двух миллионов ежемесячно используют информацию сети сайтов и каналов "Мой бизнес". При участии предпринимателей на базе центров проведено более 500 благотворительных мероприятий. Такой формат укрепляет взаимное доверие", - уверена она.
Исследования проказали, что восемь из 10 предпринимателей знают о реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", 56 % руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей считают, что за последние полгода государство стало больше поддерживать бизнес.
На форуме участники рассмотрели вопросы развития информационных ресурсов, направленных на информирование бизнеса, снятие барьеров и продвижение проектов предпринимателей.