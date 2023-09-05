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Предприниматели Тюменской области активно пользуются инфоресурсами "Мой бизнес"

Экономика, 16:59 05 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприниматели Тюменской области активно пользуются информационными ресурсами центра "Мой бизнес". Его команда на медиафоруме "Мой бизнес" в Калуге отмечена благодарностью за большой вклад в освещение нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, за четыре года работы центры "Мой бизнес" стали ключевыми проводниками между бизнесом, государством и обществом.

"Мой бизнес" как институт, который оказывает поддержку предпринимателям, осуществляет информирование через все каналы коммуникаций и реализует общественно-значимые программы. На сегодняшний день более миллиона предпринимателей воспользовались услугами центров по всей России, более двух миллионов ежемесячно используют информацию сети сайтов и каналов "Мой бизнес". При участии предпринимателей на базе центров проведено более 500 благотворительных мероприятий. Такой формат укрепляет взаимное доверие", - уверена она.

vk.com/bagishevaia

Исследования проказали, что восемь из 10 предпринимателей знают о реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", 56 % руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей считают, что за последние полгода государство стало больше поддерживать бизнес.

На форуме участники рассмотрели вопросы развития информационных ресурсов, направленных на информирование бизнеса, снятие барьеров и продвижение проектов предпринимателей.

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# Мой бизнес , предпринимательство

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