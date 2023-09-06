Выпускница школы соцпредпринимательства открыла детский центр в Тюмени

предоставлено Светланой Хусаиновой предоставлено Светланой Хусаиновой

Выпускница Школы социального предпринимательства Тюменской области Светлана Хусаинова открыла Центр интеллектуального развития детей "Буковка" в Тюмени. Обучение помогло ей найти ответы на вопросы налогообложения, построения финансовой модели, бизнес-планирования и другие.

"Прекрасные спикеры, знатоки своего дела настолько доступно, широко осветили эти проблемы, что изменили моё мировоззрение на 180 градусов. И я окончательно убедилась в том, что мой час пробил. 20 июля я запустила свой Центр интеллектуального развития детей "Буковка" в отдельном помещении с собственной мебелью. Параллельно с деятельностью центра создала соответствующий контент во ВКонтакте", - рассказала она.

предоставлено Светланой Хусаиновой предоставлено Светланой Хусаиновой

Предприниматель собирается масштабировать бизнес, открыть филиал. Для этого Светлана уже выбрала район, помещение для аренды.

"Школа социального предпринимательства открыла мне путь в новую жизнь, новые возможности, вооружила бесценными знаниями в сфере социального предпринимательства. Общение с молодыми, амбициозными, целеустремленными людьми придало мне уверенности в правоте своего решения - начать самостоятельной путь", - отметила она.

Светлана Хусаинова - педагог с большим стажем работы. В своем центре она предоставляет услуги по подготовке детей к школе, репетиторству в 1-4 классах, по скорочтению и каллиграфии, ментальной арифметике.

Напомним, Школа социального предпринимательства Тюменской области в 2023 году выпустила 28 учеников 30 июня. Следующий поток пройдет в Тобольске в октябре.

Подробности на сайте.

Анжела Лебедева