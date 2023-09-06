В Ишимском районе подан газ на газораспределительную станцию

| Фото: предоставлено ООО "Газпром межрегионгаз Север" | Фото: предоставлено ООО "Газпром межрегионгаз Север"

Объект вместе с газопровод-отводом и двумя межпоселковыми сетями имеет ключевое значение для газоснабжения домов и промышленных объектов Ишимских и Казанских населенных пунктов.

Доступ к газу получат образовательные учреждения Казанского района и крупные промплощадки Ишимского района, в том числе завод по переработке биологических отходов животного происхождения, предприятие по глубокой переработке зерна и индустриальный парк.

"После ввода ГРС "Ишим" 30 населенных пунктов смогут быть догазифицированы. В девять населенных пунктов впервые сможет пойти газ" - подчеркнул на запуске объекта губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В этом году завершена корректировка программы газоснабжения и газификации до 2025 года. Запланированный объем инвестиций составит около 5 миллиардов рублей. Будут построены два межпоселковых газопровода, два газопровода-отвода и газораспределительные станции, техническое перевооружение шести ГРС, строительство трёх АГНКС с подводящими газопроводами к ним. Будет построено 57 км внутрипоселковых газопроводов, подготовлено к приему газа 866 домовладений, переведено на газ 10 котельных, будет газифицировано восемь населенных пунктов, один уже газифицирован", - рассказал заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

Одними из первых в Ишимском районе сетевой газ получили жители поселка Лозовое семья Багинских – Станислав Брониславович и Вера Яковлевна.

| Фото: предоставлено ООО "Газпром межрегионгаз Север" | Фото: предоставлено ООО "Газпром межрегионгаз Север"

"Пять лет ждали. Когда строили дом, понимали, что нужен газ под все наши потребности. Это тепло, светло, уютно и финансовый достаток, потому что газ дешевле электричества в два раза. Плиту уже подключили и отопительное оборудование", - рассказали супруги.

Станислав Брониславович ветеран труда, поэтому воспользовались льготой. Средства им выделили на переоснащение дома сразу. И в дальнейшем проблем по установке не было: "Быстро сделали", отметил хозяин дома.

По словам генерального директора управляющей организации ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктора Назарова, компания разработала программу софинансирования покупки внутридомового газового оборудования. Либо можно воспользоваться рассрочкой оплаты на три месяца или кредитованием под 3 % на пять лет.

"Сегодня решен вопрос обеспечения газом населения, промышленных предприятий и зоны перспективной застройки жилья в Ишиме. Можем сказать, что на ближайшие 10 лет газ будет выдаваться в объеме, который необходим для развития района и города", - сказал руководитель компании.

Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Сургут" Олег Ваховский поделился планами дальнейшего развития газораспределительной инфраструктуры Тюменской области.

"Кроме ГРС, что мы сегодня запустили, предстоит построить такую же станцию в Демьянское. Второе, не менее важное направление - техническое перевооружение газораспределительных станций для увеличения их пропускной мощности. Мы уже осуществляем это в двух районах региона. На следующий год - ГРС "Тобольск", - уточнил руководитель.

| Фото: предоставлено ООО "Газпром межрегионгаз Север" | Фото: предоставлено ООО "Газпром межрегионгаз Север"

Отметим, что в Тюменской области 48 льготных категорий граждан могут рассчитывать на субсидии по покупке и установке внутридомового газового оборудования. Этот перечень постоянно расширяется. Так субсидия стала доступна многодетным семьям, где опекуны воспитывают троих и более сирот. Размер компенсации составляет 130 тыс. рублей.

Оксана Корнеенкова