Застройщик сдал третий дом в новом микрорайоне "Тура-2" Тюмени

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Тюменский застройщик "Завод ЖБИ-3" получил заключение на дом в микрорайоне "Тура-2". Жилой многоквартирный дом ГП-3 состоит из пяти секций, высота здания 10 этажей. Компания получила документ, который подтверждает, что объект соответствует проектной документации, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Подобные дома уже вводились в эксплуатацию и получили хорошие отзывы жителей", - рассказал инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Михаил Гвоздицкий.

Большое внимание застройщик уделил благоустройству территории. Во дворе установлены уличные тренажеры, обустроены спортивные площадки с велодорожками, зоны для детей и спокойного отдыха.