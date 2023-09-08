В Тюменской области возводят 230 домов с долевым участием

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

230 домов с привлечением средств участников долевого строительства возводят 88 застройщиков в Тюменской области. На будущее жилье подписано 26 тыс. 573 договора, сообщает Главное управление строительства региона.

Один из таких домов строится на ул. Тимофея Кармацкого Тюмени. Специализированный застройщик "Алебашево", входит в группу компаний "ТИС", планирует сдать 26-этажный жилой дом на 634 квартиры в первом полугодии 2026 г.

В отношении данного объекта договор заключен 23 августа 2023 г. Специальный счёт-эскроу открыт в "Сбербанке". Деятельность этого и других застройщиков контролирует Главное управление строительства Тюменской области с момента заключения первого договора участия в долевом строительстве. В ближайшее время специалисты ведомства посетят стройплощадку.