В два раза выросла выдача ипотечных кредитов в Тюменской области в первом полугодии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В два раза выросла выдача ипотечных кредитов на юге Тюменской области, Югре и Ямале в первом полугодии. Это повиляло на увеличение трат на ремонт, строительные и отделочные материалы, мебель и бытовую технику, в том числе, за счет кредитных средств, сообщает отделение Банка России по Тюменской области.

В то же время повышение ключевой ставки и рост ставок по заемным средствам оказывают сдерживающее воздействие на кредитную активность, в первую очередь, в розничном сегменте. Банки отмечают, что вновь вырос спрос на рублевые вклады со стороны населения. Финансовые организации ожидают сохранения данной тенденции в ближайшие месяцы.