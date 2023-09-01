18 юных футболистов представят Тюмень на областных соревнованиях в Тобольске

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

18 школьников 2008-2009 года рождения представят Тюмень на соревнованиях по футболу в рамках XXVII Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области. Ребятам предстоит продемонстрировать слаженную командную игру и волю к победе.

Как отметили в городском департаменте по спорту и молодежной политике, состязания пройдут в Тобольске с 12 по 14 сентября.

Также в сентябре в рамках спартакиады школьников ребята посоревнуются в городошном спорте и лапте.