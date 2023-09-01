Начинающим предпринимателям Тюменской области выдали 60,7 млн рублей по льготному кредитованию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

60,7 млн рублей выдал начинающим предпринимателям Тюменской области региональный фонд микрофинансирования с начала 2023 г. Программа "Лёгкий старт" разработана специально для бизнеса срок, регистрации которого составляет не более года.

"Начинающим предпринимателям сложно привлечь кредитные средства в банках, для фонда микрофинансирования Тюменской области финансовая поддержка стартапов является приоритетным направлением деятельности, за 2023 год мы выдали 60,7 миллиона рублей", - рассказал генеральный директор фонда Алексей Мартын.

По программе для начинающих предпринимателей ставка кредита составляет 8 % годовых. Им доступна сумма до 1 млн рублей сроком до трех лет. Действует отсрочка платежа в течение 12 месяцев.

Финансирование данной категории получателей реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Подробная информация по телефону: +79323255045.

Анжела Лебедева