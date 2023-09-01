В Тюмени наказали водителя за перевозку пассажира в ванне

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Водителя автомобиля Lada Largus, поехавшего по центру Тюмени с автоприцепом, в котором находилась ванна с человеком, привлекли к административной ответственности, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Ролик с нарушением ПДД был размещен в социальных сетях. Инспекторы полка ДПС установили водителя автомобиля, который взял его в аренду.

29-летний автомобилист привлечен к ответственности по ст.12.23 ч.2 КоАП РФ за перевозку пассажиров вне кабины автомобиля.