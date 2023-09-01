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Подросток попал под колеса иномарки на улице 30 лет Победы в Тюмени

Происшествия, 18:31 12 сентября 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

13-летнего школьника сбил автомобиль Renault на ул. 30 лет Победы – в районе пересечения с ул. Мельникайте – в Тюмени 12 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, подросток перебегал через дорогу вне пешеходного перехода. Он получил травму, госпитализирован в лечебное учреждение.

Обстоятельства ДТП выясняются.

"По свидетельству водителя, мальчик стоял смотрел в телефон, а потом вдруг побежал через дорогу", – рассказали в ГИБДД.

Госавтоинспекция рекомендует родителям повторять с детьми ежедневно правила дорожной безопасности, а водителям – быть внимательнее и предпринимать меры предосторожности, если они видят у дороги ребенка.

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# ГИБДД Тюменской области , дети

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