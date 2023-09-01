Более 40 идей по развитию Сорокинского района сгенерировали на сессии "Капитанов бизнеса"
Экономика, 11:19 13 сентября 2023
| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"
Более 40 идей для бизнеса сгенерировали на стратегической сессии предприниматели Сорокинского района. Мозговой штурм для них организовали лидеры проекта "Капитаны бизнеса" и эксперты инвесткоманды Тюменской области.
Среди перспективных проектов - центр туристического притяжения "Земля примирения", коневодство, пчеловодство, развитие мотоспорта. Со стороны молодежи есть большой запрос на развитие общественных пространств, парков и коворкингов.
В региональной Торгово-промышленной палате отметили решительный настрой у жителей района по развитию малой родины.