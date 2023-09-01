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Более 40 идей по развитию Сорокинского района сгенерировали на сессии "Капитанов бизнеса"

Экономика, 11:19 13 сентября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 40 идей для бизнеса сгенерировали на стратегической сессии предприниматели Сорокинского района. Мозговой штурм для них организовали лидеры проекта "Капитаны бизнеса" и эксперты инвесткоманды Тюменской области.

Среди перспективных проектов - центр туристического притяжения "Земля примирения", коневодство, пчеловодство, развитие мотоспорта. Со стороны молодежи есть большой запрос на развитие общественных пространств, парков и коворкингов.

В региональной Торгово-промышленной палате отметили решительный настрой у жителей района по развитию малой родины.

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# бизнесмены , инвестиционные проекты , Сорокинский район , ТПП ТО

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