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Аграрии Тюменской области заготовили 78 тысяч тонн семян под посевную 2024 года

Экономика, 08:27 18 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 78 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур заготовили агропредприятия Тюменской области под посевную следующего года. Это 41 % от планового показателя в 192 тыс. т, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

"Отдельно такую работу проводят семеноводческие хозяйства: их задача обеспечить объемы для нужд сортосмены и сортообновления. Ежегодно это 40-50 тысяч тонн зерна. В нашем регионе действует 29 семеноводческих хозяйств, что позволяет обеспечивать 100-процентную потребность тюменских аграриев", - уточнили в ведомстве.

В общей массе 7,3 % семян, которые используют сельхозтоваропроизводители для посевов, — элитные. Приобретение семян высоких репродукций позволяет растениеводам Тюменской области увеличивать производство продукции и повышать урожайность сельхозкультур. Они могут рассчитывать на субсидию по возмещению части затрат по ставке от 750 до 1 тыс. 200 рублей на 1 га посевной площади, засеянной элитными семенами пшеницы, ячменя, овса и зернобобовых культур.

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# АПК , господдержка , семеноводство

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