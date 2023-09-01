Аграрии Тюменской области заготовили 78 тысяч тонн семян под посевную 2024 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 78 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур заготовили агропредприятия Тюменской области под посевную следующего года. Это 41 % от планового показателя в 192 тыс. т, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

"Отдельно такую работу проводят семеноводческие хозяйства: их задача обеспечить объемы для нужд сортосмены и сортообновления. Ежегодно это 40-50 тысяч тонн зерна. В нашем регионе действует 29 семеноводческих хозяйств, что позволяет обеспечивать 100-процентную потребность тюменских аграриев", - уточнили в ведомстве.

В общей массе 7,3 % семян, которые используют сельхозтоваропроизводители для посевов, — элитные. Приобретение семян высоких репродукций позволяет растениеводам Тюменской области увеличивать производство продукции и повышать урожайность сельхозкультур. Они могут рассчитывать на субсидию по возмещению части затрат по ставке от 750 до 1 тыс. 200 рублей на 1 га посевной площади, засеянной элитными семенами пшеницы, ячменя, овса и зернобобовых культур.