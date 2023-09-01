Более 15 участников ЗапСибНОЦ представят разработки на TNF-2023

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Уникальную систему обеспечения геотехнической безопасности объектов капитального строительства разработали ученые Западно-Сибирского научно-образовательного центра, которые работают по направлению "Арктика".

Система дает возможность не только наблюдать за состоянием мерзлоты, но и прогнозировать ее изменения в будущем. Это позволяет повысить надежность эксплуатации зданий и сооружений в условиях Крайнего Севера. Испытания системы уже проведены на 20 объектах на Ямале.

Всего в работе TNF-2023 примут участие более 15 организаций – участников ЗапСибНОЦ. Например, на стенде Тюменского индустриального университета будут продемонстрированы результаты технологического проекта "Цифровой керн".

Исследователи ЗапСибНОЦ активно работает по направлению "Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии", в рамках которого успешно реализуется проект "Цифровизация системы бесштанговой добычи нефти". Семь образцов инновационной насосной установки уже проходят опытно-промышленные испытания на скважинах компании "Славнефть-Мегионнефтегаз" в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и компании Socar в Республике Азербайджан. Сейчас компания "ГМС Нефтемаш" занимается подготовкой установки к серийному производству. Потенциальный объем заказа – до 130 единиц.

"Уверен, у тюменских, югорских, ямальских исследователей впереди еще много успешных разработок, которые будут иметь большое практическое значение для российского топливно-энергетического комплекса", - отметил губернатор Александр Моор.