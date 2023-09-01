Тюменских аграриев обеспечили дизельным топливом для уборочной кампании

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Примерно 10 тыс. тонн дизельного топлива не хватало аграриям Тюменской области для своевременного окончания уборочной кампании. После поступления сигнала о проблеме были проведены переговоры с первыми лицами газонефтеперерабатывающих компаний, собраны заявки от хлеборобов и принято решение о приобретении недостающего объема горючего по текущим ценам.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в 2023 году к уборочной аграрии подошли с запасами по дизелю, бензину и маслам в 60-70 %. Это размер, который позволяет уверенно начать сбор урожая. Недостающие объемы приобретают в процессе страды.

Он рассказал, что проблему, связанную с ростом цен на дизельное топливо, увидели, когда началась уборочная в Краснодарском крае, где она стартует раньше. Но проблема усугубилась не только подорожанием, но и возникшим дефицитом. Даже по высоким ценам не всегда можно было купить нужный объем дизтоплива и в нужные сроки.

"Это представляло серьезный риск для своевременного окончания уборочной. Но проведенная работа позволила обеспечить аграриев недостающим объемом и дизеля, и в целом горюче-смазочных материалов", - подытожил Александр Моор.

Инна Кондрашкина