Участники TNF направили запросы на вступление в Ассоциацию "Нефтегазовый кластер"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запросы на вступление в Ассоциацию "Нефтегазовый кластер" начали поступать задолго до XX Промышленно-энергетического форума TNF. Право получат компании, готовые локализовать производство на территории тюменского региона.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил генеральный директор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич во время пресс-тура по площадкам форума 15 сентября.

"Форум – это катализатор воплощения нашей работы за год. Его участники видят, что кластер для нефтегазовых компаний – не какая-то чуждая структура, это хорошая партнерская история, с которой они действительно отрабатывают свои задачи. Члены ассоциации понимают, что продвижение своих продуктов через кластер – это устойчивая модель, у которой нет конкурентов в стране", - подчеркнул он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участниками TNF станут компании из Китая, Саудовской Аравии, Бразилии, Индии, Узбекистана, Казахстана и других стран. Они также могут подать заявку на вступление в нефтегазовый кластер. Но, как заметил Сакевич, важно, чтобы они пожелали разместить свое производство в Тюменской области.

"Нам важен формат локализации их производств на территории региона. Может быть, для начала не полной локализации, но если это приведет к созданию новых производств, рабочих мест значит, мы свою миссию выполнили", - считает гендиректор ассоциации.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участникам кластера будут доступны различные меры поддержки, в том числе, промышленный кешбэк, инструменты инвестиционной команды региона – земля в индустриальных парках, льготная аренда и так далее. Если без локализации, в формате присоединения, членства, то это участие в мероприятиях ассоциации, точечные В2В встречи, все, что связано с продвижением.

На сегодня 135 компаний из 21 региона РФ входят в нефтегазовый кластер. За год приросли на 35 компаний. До конца года членами ассоциации, по прогнозу, станут 150 компаний, институтов.

Напомним, Промышленно-энергетический форум TNF пройдет с 18 по 21 сентября, соберет более 10 тыс. участников. В павильоне и на территории Тюменского технопарка будут работать стенды 68 компаний Тюменской области, регионов РФ, иностранных партнеров. Посетить экспозицию могут не только участники события, но и жители, гости области.

Программа форума на сайте.

Анжела Лебедева