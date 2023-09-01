Более 460 тысяч тонн сенажа заготовили агропредприятия Тюменской области

| Фото: Серогей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Серогей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 460 тыс. т сенажа заготовили агропредприятия Тюменской области. Это 80 % от плана. Завершили заготовку этого вида корма хозяйства четырех районов, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Завершается и заготовка сена. Его хозяйства запасли почти 72 тыс. тонн, что составляет 72 % от потребности. Достигли плана в Уватском и Ялуторовском районах. Заготовку продолжают 85 хозяйств области.

Работа по заготовке силоса ведется в 10 районах. На данный момент собрано 106 тыс. т – это что 38 % от плана.