Более 460 тысяч тонн сенажа заготовили агропредприятия Тюменской области
Экономика, 17:12 18 сентября 2023
| Фото: Серогей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Более 460 тыс. т сенажа заготовили агропредприятия Тюменской области. Это 80 % от плана. Завершили заготовку этого вида корма хозяйства четырех районов, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.
Завершается и заготовка сена. Его хозяйства запасли почти 72 тыс. тонн, что составляет 72 % от потребности. Достигли плана в Уватском и Ялуторовском районах. Заготовку продолжают 85 хозяйств области.
Работа по заготовке силоса ведется в 10 районах. На данный момент собрано 106 тыс. т – это что 38 % от плана.