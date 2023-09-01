  • 18 сентября 202318.09.2023понедельник
  • USD96,6338
    EUR103,0358
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Более 460 тысяч тонн сенажа заготовили агропредприятия Тюменской области

Экономика, 17:12 18 сентября 2023

Серогей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Серогей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 460 тыс. т сенажа заготовили агропредприятия Тюменской области. Это 80 % от плана. Завершили заготовку этого вида корма хозяйства четырех районов, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Завершается и заготовка сена. Его хозяйства запасли почти 72 тыс. тонн, что составляет 72 % от потребности. Достигли плана в Уватском и Ялуторовском районах. Заготовку продолжают 85 хозяйств области.

Работа по заготовке силоса ведется в 10 районах. На данный момент собрано 106 тыс. т – это что 38 % от плана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# АПК , сенаж , сено , силос

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 18.09.2023Семь компаний вошли в состав Нефтегазового кластера на TNF
17:12 18.09.2023Более 460 тысяч тонн сенажа заготовили агропредприятия Тюменской области
16:49 18.09.2023Уникальное оборудование для ТЭК представляют тюменские компании на выставке TNF
15:32 18.09.2023В Тюменской области оценили техсостояния 1738 километров газопроводов